Société
La tendance a changé ces dernières années

Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?

le 20 octobre 2025 11:38

Marie-Eve Tremblay
Pourquoi veut-on mettre au monde des filles plutôt que des garçons?
De plus en plus de futurs parents à travers le monde espèrent avoir une fille plutôt qu'un garçon.

Pourquoi? Cette préférence, illustrée par le magazine The Economist cet été, peut s'expliquer par plusieurs facteurs.

Le questionnement est surtout de savoir ce qui est venu changer la tendance puisque, pendant des siècles, les parents préféraient plutôt avoir un garçon.

Écoutez la discussion à ce sujet à l'émission Radio Textos avec Lory Zephyr, psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, en périnatalité et en attachement parent-enfant. 

«Ce qui se passe, c'est qu'on a un stéréotype. Avant, les garçons étaient privilégiés, il y avait la notion de la descendance. Là, envers les petites filles, on a cette vision qu'elles sont plus douces, plus calmes, qu'elles sont capables de prendre soin des parents lorsqu'ils vieillissent. [...] Par contre, il faut se défaire de ce stéréotype-là. Un petit garçon peut tout à fait être calme et doux.»

Lory Zephyr

