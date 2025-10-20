La tendance a changé ces dernières années

De plus en plus de futurs parents à travers le monde espèrent avoir une fille plutôt qu'un garçon.

Pourquoi? Cette préférence, illustrée par le magazine The Economist cet été, peut s'expliquer par plusieurs facteurs.

Le questionnement est surtout de savoir ce qui est venu changer la tendance puisque, pendant des siècles, les parents préféraient plutôt avoir un garçon.

