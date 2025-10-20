 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

Santé: le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé

par 98.5

0:00
18:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 octobre 2025 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Santé: le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde la demande de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) à l'endroit du premier ministre François Legault d'intervenir personnellement pour dénouer l'impasse entre Québec et ses médecins.

Le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé qui ferait preuve d'entêtement et qui aurait une volonté de punir les médecins, selon lui.

Il dénonce à nouveau le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins qu'il qualifie de fronde et de projet punitif et incohérent.

François Legault a répondu à la missive en invitant les médecins spécialistes à reprendre les négociations dès maintenant, afin de convenir d'une entente, dans le cadre des paramètres déjà exprimés.

Il redonne ainsi concrètement son appui au ministre dans son mandat actuel.

Autres sujets traités:

  • 59% de la population québécoise ne souhaite pas de nouveau referendum au Québec;
  • Fraudes d'une «violence extrême»: la mafia s'est enrichie sur le dos des aînés;
  • Vol à couper le souffle au Musée du Louvre;
  • Panne majeure dans les services d'Amazon;
  • Un cessez-le-feu fragile entre Israël et Hamas;
  • Rencontre houleuse entre Volodymyr Zelensky et le président Trump;
  • «No Kings»: des foules géantes ont manifesté un peu partout aux États-Unis;
  • Comment peut-on repenser le modèle québécois?
  • Vers une nouvelle élection fédérale dans Terrebonne?
  • Un jeu dangereux de Pierre Poilievre;
  • 400 personnes ont marché en la mémoire de Gabie Renaud.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quels sont les voyages sportifs les plus populaires?
Signé Lévesque
Quels sont les voyages sportifs les plus populaires?
0:00
7:24
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
0:00
1:49

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Tendance douteuse sur TikTok
«Urineurs en série»: des gens se filment en train d'uriner en public
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
La mafia s’enrichie sur le dos des grands-parents
Fraudes: «Ce qui frappe beaucoup, c'est la cruauté employée» -Vincent Larouche
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
Si un vote avait lieu aujourd’hui...
Référendum sur la souveraineté: le «Non» l’emporterait haut la main
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Le modèle québécois s'en va-t-il dans le mur?
«Ça nous prend une culture du résultat, comme en Suède» -Stéphanie Grammond
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
Services infonuagiques
Panne mondiale pour les services d’Amazon Web services
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
Stupéfaction dans l'Hexagone
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
Météo
«Pour la semaine, à Montréal, on pourrait atteindre 50 mm de pluie»
Vidéo
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Une colère profonde
«Les médecins travaillent comme des fous dans un réseau qui est à terre»
Regarder13:04Patrick Lagacé
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Flambée de l'action LVMH à Paris
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?
Chronique politique
Est-ce la fin du processus de médiation entre le gouvernement et les médecins?
AWS, plateforme infonuagique d'Amazon, touchée par une panne
Snaptchat, Prime Video, Fortnite sont touchés
AWS, plateforme infonuagique d'Amazon, touchée par une panne
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du lundi 20 octobre
«La voisine idéale»: un regard sur une «Karen» en puissance
Tensions raciales et sociales
«La voisine idéale»: un regard sur une «Karen» en puissance
Des centaines de personnes marchent en mémoire de Gabie Renaud
Violence conjugale
Des centaines de personnes marchent en mémoire de Gabie Renaud
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00