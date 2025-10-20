À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, lundi matin, Patrick Lagacé aborde la demande de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) à l'endroit du premier ministre François Legault d'intervenir personnellement pour dénouer l'impasse entre Québec et ses médecins.

Le Dr Vincent Oliva dit avoir perdu confiance en Christian Dubé qui ferait preuve d'entêtement et qui aurait une volonté de punir les médecins, selon lui.

Il dénonce à nouveau le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins qu'il qualifie de fronde et de projet punitif et incohérent.

François Legault a répondu à la missive en invitant les médecins spécialistes à reprendre les négociations dès maintenant, afin de convenir d'une entente, dans le cadre des paramètres déjà exprimés.

Il redonne ainsi concrètement son appui au ministre dans son mandat actuel.

Autres sujets traités: