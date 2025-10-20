Les Dodgers devront attendre

Les Blue Jays de Toronto, qui jouaient dimanche soir un match sans lendemain, ont disposé des Mariners de Seattle, dimanche soir, par le pointage de 6 à 2 devant leurs partisans au Rogers Centre.

Vladimir Guerrero fils a soulevé la foule avec son 6e coup de circuit des éliminatoires.

Les deux équipes vont donc s'affronter, lundi soir, pour un ultime match de série de championnats de la Ligue américaine.

Le vainqueur de cette septième rencontre accédera à la prestigieuse Série mondiale afin d'y affronter les Dodgers de Los Angeles.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.