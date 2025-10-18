Tour du Québec

Malgré les milliards investis et les promesses de la «Vallée de la transition énergétique» à Bécancour, l'incertitude grandit autour de la filière batterie au Québec, alors que deux projets majeurs sont officiellement mis «sur la glace», ravivant le scepticisme régional face à la perte potentielle de milliers d'emplois.

Le professeur d'économie à l'UQTR, Frédéric Laurin, avait d'ailleurs prédit que les grandes entreprises profiteraient des subventions et de l'électricité à faible coût, puis «revireraient de bord» à la moindre occasion.

Écoutez les journalistes Alexis Samson et Dominick Fortin revenir sur l'actualité de la semaine en Mauricie et au Saguenay, au micro de Denis Lévesque.