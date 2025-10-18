 Aller au contenu
Société
Tour du Québec

Les promesses brisées de la filière batterie

par 98.5

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 09:07

Alexis Samson
Alexis Samson
Dominick Fortin
Dominick Fortin

Les promesses brisées de la filière batterie
Alexis Samson / Cogeco Média

Malgré les milliards investis et les promesses de la «Vallée de la transition énergétique» à Bécancour, l'incertitude grandit autour de la filière batterie au Québec, alors que deux projets majeurs sont officiellement mis «sur la glace», ravivant le scepticisme régional face à la perte potentielle de milliers d'emplois.

Le professeur d'économie à l'UQTR, Frédéric Laurin, avait d'ailleurs prédit que les grandes entreprises profiteraient des subventions et de l'électricité à faible coût, puis «revireraient de bord» à la moindre occasion.

Écoutez les journalistes Alexis Samson et Dominick Fortin revenir sur l'actualité de la semaine en Mauricie et au Saguenay, au micro de Denis Lévesque.

«On avait beaucoup de projets qu'on nous avait promis dans le passé qui n'avaient jamais abouti, et on se demandait si celui-là en être un.»

Alexis Samson

  • Élection municipale à Saguenay: l'élection, qui devait être un «couronnement» pour l'ex-ministre André Laforest, est devenue très serrée.

«On est dans la marge d'erreur de 3,3% et là, c'est une guerre d'arrondissement parce que Luc Boivin à La Baie et Jonquière est extrêmement populaire, alors qu'Andrée Laforest c'est véritablement dans l'arrondissement Chicoutimi. Évidemment, c'est son alma mater, c'est son berceau Chicoutimi. Alors, j'ai hâte de voir pour les deux prochaines semaines.»

Dominick Fortin

