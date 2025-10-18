 Aller au contenu
Arts et spectacles
Le choix de Zachary Bolduc

«La chanson a bien traversé les époques» -Sir Pathétik

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 11:25

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«La chanson a bien traversé les époques» -Sir Pathétik
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Un choix musical lors de la cérémonie d'ouverture du Canadien de Montréal a créé la surprise et suscité l'intérêt: le joueur Zachary Bolduc, récemment acquis cet été, a choisi la chanson Pour mon pays du rappeur québécois Sir Pathétik pour son entrée sur glace.

Le choix est à la fois nostalgique et symbolique.

Écoutez Stéphane Leclair revenir sur le choix de Zachary Bolduc de faire son entrée sur la glace avec la chanson «Pour mon pays» de Sir Pathétik.

«J'étais bien content. C'était une belle fleur. J'étais surtout content de voir que la chanson a bien traversé les époques parce que le Bolduc était quand même assez jeune en 2006 quand j'ai sorti ça.»

Sir Pathétik

