Un choix musical lors de la cérémonie d'ouverture du Canadien de Montréal a créé la surprise et suscité l'intérêt: le joueur Zachary Bolduc, récemment acquis cet été, a choisi la chanson Pour mon pays du rappeur québécois Sir Pathétik pour son entrée sur glace.
Le choix est à la fois nostalgique et symbolique.
Écoutez Stéphane Leclair revenir sur le choix de Zachary Bolduc de faire son entrée sur la glace avec la chanson «Pour mon pays» de Sir Pathétik.
«J'étais bien content. C'était une belle fleur. J'étais surtout content de voir que la chanson a bien traversé les époques parce que le Bolduc était quand même assez jeune en 2006 quand j'ai sorti ça.»