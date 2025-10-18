Un choix musical lors de la cérémonie d'ouverture du Canadien de Montréal a créé la surprise et suscité l'intérêt: le joueur Zachary Bolduc, récemment acquis cet été, a choisi la chanson Pour mon pays du rappeur québécois Sir Pathétik pour son entrée sur glace.

Le choix est à la fois nostalgique et symbolique.

Écoutez Stéphane Leclair revenir sur le choix de Zachary Bolduc de faire son entrée sur la glace avec la chanson «Pour mon pays» de Sir Pathétik.