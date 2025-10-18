L'actualité sportive est marquée par une défaite crève-cœur des Blue Jays en séries éliminatoires de baseball, forçant l'équipe à un retour à Toronto.

Les Blue Jays ont perdu le match numéro 5 (6-2) contre les Mariners de Seattle et retournent à Toronto pour les matchs 6 et 7.

Écoutez le chroniqueur Jean-Francois Baril faire le point sur l'actualité sportive, au micro de Denis Lévesque.

