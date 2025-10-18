 Aller au contenu
Sports
Baseball

La défaite déchirante des Blue Jays

par 98.5

0:00
5:44

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 07:46

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
La défaite déchirante des Blue Jays
Jean-Francois Baril / Cogeco Média

L'actualité sportive est marquée par une défaite crève-cœur des Blue Jays en séries éliminatoires de baseball, forçant l'équipe à un retour à Toronto.

Les Blue Jays ont perdu le match numéro 5 (6-2) contre les Mariners de Seattle et retournent à Toronto pour les matchs 6 et 7.

Écoutez le chroniqueur Jean-Francois Baril faire le point sur l'actualité sportive, au micro de Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Les Canadiens affrontent les Rangers de New York au Centre Bell.

«Sont excitants au possible, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de petit travail qu'on peut faire.»

Jean-Francois Baril

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Déjà une controverse avec les gardiens?
Le Québec maintenant
Déjà une controverse avec les gardiens?
0:00
6:21
Les commandites pour les vedettes du CH: «C'est quand même considérable»
Les amateurs de sports
Les commandites pour les vedettes du CH: «C'est quand même considérable»
0:00
10:04

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Manifestations «No King Day»
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Une chorale contre la maladie d’Alzheimer
Documentaire
Une chorale contre la maladie d’Alzheimer
La fin de semaine s'annonce chargée sur les routes
Circulation
La fin de semaine s'annonce chargée sur les routes
Niveau du fleuve Saint-Laurent: les changements climatiques montrés du doigt
Environnement
Niveau du fleuve Saint-Laurent: les changements climatiques montrés du doigt
Le Collège des médecins sous tension: 82% des membres votent la motion de blâme
Revue de presse
Le Collège des médecins sous tension: 82% des membres votent la motion de blâme
«Non seulement c'est inutile, mais c'est carrément dangereux» -Christian Dufour
Projet de constitution du Québec
«Non seulement c'est inutile, mais c'est carrément dangereux» -Christian Dufour
«Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger»
J'en reviens pas
«Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger»
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Album Duos de mes 60 ans
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Pouls du tourisme dans le Travel Market Report
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Chronique société
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
Chronique culturelle
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
3-2 face aux Blackhawks
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
Milieux criminels
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
Disparités entre parents adoptants et biologiques
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Signé Lévesque
En direct
Signé Lévesque
En ondes jusqu’à 11:00