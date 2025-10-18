Circulation

La fin de semaine s'annonce chargée sur les routes avec plusieurs fermetures importantes. Ces travaux génèrent déjà de la congestion, notamment sur les grands axes.

De plus, un enjeu récurrent sur le réseau routier est le non-respect des normes de hauteur libre, particulièrement au niveau du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, nécessitant des fermetures pour corriger les dommages.

