Revue de presse

Face à la suspension des négociations et à une tension croissante, les médecins, particulièrement les omnipraticiens et les spécialistes, sont au cœur d'un débat houleux.
Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré l'impossibilité de retirer le projet de loi 106 visant à revoir leur mode de rémunération, ce qui maintient le conflit à un niveau élevé.
Cette semaine a aussi été marquée par une Assemblée générale extraordinaire des membres du Collège des médecins, témoignant du malaise profond au sein de la profession. Le Dr Maurice Gaudreault a été visé par une motion de blâme, votée par 82% des membres réunis.
Autres sujets abordés
- Les 30 ans du dernier référendum de 1995;
- Les manifestations anti-Trump aux États-Unis;
- Donald Trump a officiellement signé un décret imposant des droits de douane de 25% sur les camions lourds et de 10% sur les autobus et autocars, en vigueur le 1ᵉʳ novembre.