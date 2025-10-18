Revue de presse

Face à la suspension des négociations et à une tension croissante, les médecins, particulièrement les omnipraticiens et les spécialistes, sont au cœur d'un débat houleux.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré l'impossibilité de retirer le projet de loi 106 visant à revoir leur mode de rémunération, ce qui maintient le conflit à un niveau élevé.

Cette semaine a aussi été marquée par une Assemblée générale extraordinaire des membres du Collège des médecins, témoignant du malaise profond au sein de la profession. Le Dr Maurice Gaudreault a été visé par une motion de blâme, votée par 82% des membres réunis.

