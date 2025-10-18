 Aller au contenu
Société
Revue de presse

Le Collège des médecins sous tension: 82% des membres votent la motion de blâme

par 98.5

0:00
7:56

Entendu dans

Signé Lévesque

le 18 octobre 2025 07:22

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le Collège des médecins sous tension: 82% des membres votent la motion de blâme
Caroline Bertrand / Cogeco Média

Face à la suspension des négociations et à une tension croissante, les médecins, particulièrement les omnipraticiens et les spécialistes, sont au cœur d'un débat houleux.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré l'impossibilité de retirer le projet de loi 106 visant à revoir leur mode de rémunération, ce qui maintient le conflit à un niveau élevé.

Cette semaine a aussi été marquée par une Assemblée générale extraordinaire des membres du Collège des médecins, témoignant du malaise profond au sein de la profession. Le Dr Maurice Gaudreault a été visé par une motion de blâme, votée par 82% des membres réunis.

Écoutez la revue de presse de Caroline Bertrand, au micro de Denis Lévesque, samedi matin.

Autres sujets abordés

  • Les 30 ans du dernier référendum de 1995;
  • Les manifestations anti-Trump aux États-Unis;
  • Donald Trump a officiellement signé un décret imposant des droits de douane de 25% sur les camions lourds et de 10% sur les autobus et autocars, en vigueur le 1ᵉʳ novembre.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les vannes du lac Ontario sont ouvertes: «C'est une situation d'urgence»
Le Québec maintenant
Les vannes du lac Ontario sont ouvertes: «C'est une situation d'urgence»
0:00
5:20
Nuit des sans-abri: «Mon regard par rapport à l'itinérance a changé» -Samian
Le Québec maintenant
Nuit des sans-abri: «Mon regard par rapport à l'itinérance a changé» -Samian
0:00
8:15

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
Manifestations «No King Day»
«L'insulte suprême dans la Constitution américaine, c'est d'être traité de roi»
La défaite déchirante des Blue Jays
Baseball
La défaite déchirante des Blue Jays
Une chorale contre la maladie d’Alzheimer
Documentaire
Une chorale contre la maladie d’Alzheimer
La fin de semaine s'annonce chargée sur les routes
Circulation
La fin de semaine s'annonce chargée sur les routes
Niveau du fleuve Saint-Laurent: les changements climatiques montrés du doigt
Environnement
Niveau du fleuve Saint-Laurent: les changements climatiques montrés du doigt
«Non seulement c'est inutile, mais c'est carrément dangereux» -Christian Dufour
Projet de constitution du Québec
«Non seulement c'est inutile, mais c'est carrément dangereux» -Christian Dufour
«Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger»
J'en reviens pas
«Ce n’est pas une solution se piquer pour arrêter de manger»
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Album Duos de mes 60 ans
Anxiété : «L'enregistrement de cet album-là a été plus compliqué que prévu»
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Pouls du tourisme dans le Travel Market Report
Comment les gens planifient-ils leurs voyages?
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Chronique société
Voyages aux États-Unis : quel est le point de vue des Canadiens?
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
Chronique culturelle
Le film Ma belle-mère est une sorcière est présentement au cinéma
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
3-2 face aux Blackhawks
«Il y a un an et demi, le Canadien l'aurait échappé ce match-là»
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
Milieux criminels
Fusillades et meurtres : «Des mineurs sont beaucoup plus impliqués»
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
Disparités entre parents adoptants et biologiques
«C'est de la discrimination claire et nette» -Frédéric Bérard
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Signé Lévesque
En direct
Signé Lévesque
En ondes jusqu’à 11:00