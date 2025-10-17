Les séries du baseball majeur

La série est égale 2-2 entre les Blue Jays et les Mariners: Toronto ayant écrasé son adversaire lors des deux rencontres à Seattle... comme l'on fait les Mariners contre eux, les deux matchs précédents.

Vladimir Guerrero Jr. brille avec une moyenne de .471 et cinq circuits, établissant un record de franchise, tandis que Bryce Miller, lanceur des Mariners, continue de dominer.

Fait à noter: aucune équipe dans l'histoire de la MLB n'a réussi à remporter une série après avoir subi deux défaites lors des deux premiers matchs à domicile.

Est-ce que les Blue Jays pourront réussir cet exploit jusqu'ici impossible à réaliser?

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif et expert baseball à Cogeco Média, analyser les séries en cours au baseball majeur, vendredi.

Autre sujet abordé: