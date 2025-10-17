 Aller au contenu
Baseball
Les séries du baseball majeur

Les Jays de retour: «Je n'aurais jamais pu deviner que ça se jouerait comme ça»

par 98.5

0:00
5:45

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 17 octobre 2025 19:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les Jays de retour: «Je n'aurais jamais pu deviner que ça se jouerait comme ça»
Jeremy Filosa / Cogeco Média

La série est égale 2-2 entre  les Blue Jays et les Mariners: Toronto ayant écrasé son adversaire lors des deux rencontres à Seattle... comme l'on fait les Mariners contre eux, les deux matchs précédents. 

Vladimir Guerrero Jr. brille avec une moyenne de .471 et cinq circuits, établissant un record de franchise, tandis que Bryce Miller, lanceur des Mariners, continue de dominer.

Fait à noter: aucune équipe dans l'histoire de la MLB n'a réussi à remporter une série après avoir subi deux défaites lors des deux premiers matchs à domicile.

Est-ce que les Blue Jays pourront réussir cet exploit jusqu'ici impossible à réaliser?

Écoutez Jeremy Filosa,  journaliste sportif et expert baseball à Cogeco Média, analyser les séries en cours au baseball majeur, vendredi. 

Autre sujet abordé: 

  • La supériorité des Dodgers de Los Angeles contre les Brewers du Milwaukee.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les Blue Jays malmenés par les Mariners
Lagacé le matin
Les Blue Jays malmenés par les Mariners
0:00
4:19
Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
Lagacé le matin
Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
0:00
4:12

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Est-ce que les Canadiens forment l'équipe la plus excitante de la LNH?»
Premier trio
«Est-ce que les Canadiens forment l'équipe la plus excitante de la LNH?»
«C'est un début de saison transcendant pour Cole Caufield» -Antoine Roussel
Retour sur la semaine des Canadiens
«C'est un début de saison transcendant pour Cole Caufield» -Antoine Roussel
«Les meilleures scènes de combats dans un film de MMA» -Olivier Aubin-Mercier
The Smashing Machine, avec Dwyane Johnson
«Les meilleures scènes de combats dans un film de MMA» -Olivier Aubin-Mercier
«J'étais ému, c'était mes idoles, ces joueurs-là» -Patrice Brisebois
L'hommage à Dryden
«J'étais ému, c'était mes idoles, ces joueurs-là» -Patrice Brisebois
«Je suis sûr que le coach se voit en lui» -Antoine Roussel
L'évolution de Cole Caufield
«Je suis sûr que le coach se voit en lui» -Antoine Roussel
«Il faut que Dobes joue jeudi» -Stéphane Waite
Gestion des gardiens
«Il faut que Dobes joue jeudi» -Stéphane Waite
À cinq contre cinq, les Canadiens sont bien meilleurs
Depuis le début de la saison
À cinq contre cinq, les Canadiens sont bien meilleurs
«Il m'a impressionné par son calme: il jouait comme un vétéran» -José Théodore
Demidov en avantage numérique
«Il m'a impressionné par son calme: il jouait comme un vétéran» -José Théodore
«Ce sont deux compteurs-nés, mais différents» -Martin McGuire
Cole Caufield et Ivan Demidov
«Ce sont deux compteurs-nés, mais différents» -Martin McGuire
La transmission intergénérationnelle de la culture du hockey à Montréal
Un hommage émouvant à Ken Dryden
La transmission intergénérationnelle de la culture du hockey à Montréal
CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville
Table ronde LNH
CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville
«La première partie, il ne fallait pas l'échapper celle-là» -Alex Agostino
Défaite des Blue Jays 10-3 contre les Mariners
«La première partie, il ne fallait pas l'échapper celle-là» -Alex Agostino
«Je les traite comme si c'était ma famille, et ils le savent» – Martin St-Louis
L'entraîneur du CH aux Amateurs de sports
«Je les traite comme si c'était ma famille, et ils le savent» – Martin St-Louis
Alouettes: «Davis Alexander a fait toute la différence» -Jean St-Onge
Un match spectaculaire pour Dequoy
Alouettes: «Davis Alexander a fait toute la différence» -Jean St-Onge
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00