Le Québec maintenant

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette est finalement prêt à tenir une consultation générale sur son projet de constitution.
Une offre a été soumise aux partis d'opposition qui faisaient pression en ce sens.
Les audiences publiques débuteraient le 25 novembre au parlement à Québec.
Écoutez le ministre et député caquiste de Borduas, Simon Jolin-Barrette, avec Philippe Cantin au Québec maintenant vendredi.
«J'ai tendu la main aux oppositions puis j'ai accepté leur demande. Donc, il y aura des consultations générales. Mon objectif, c'est de doter le Québec d'une constitution québécoise, pas une constitution caquiste, pas libérale, pas péquiste, pas solidaire, mais vraiment une constitution du Québec.»