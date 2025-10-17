Le Québec maintenant

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette est finalement prêt à tenir une consultation générale sur son projet de constitution.

Une offre a été soumise aux partis d'opposition qui faisaient pression en ce sens.

Les audiences publiques débuteraient le 25 novembre au parlement à Québec.

Écoutez le ministre et député caquiste de Borduas, Simon Jolin-Barrette, avec Philippe Cantin au Québec maintenant vendredi.