Ça joue dur dans la campagne électorale à Québec

À Québec, les candidats Stéphane Lachance (Respect Citoyens) et Sam Hamad (Leadership Québec), deux opposants au tramway, s’accusent mutuellement de manœuvres électorales frauduleuses, notamment d’avoir proposé des postes en échange d’un retrait.

Cette manière de faire est illégale et passible d’une amende de 5 000 $ et d’une inéligibilité de cinq ans.

Pendant ce temps, le maire Bruno Marchand, lui, est toujours en tête des sondages.

