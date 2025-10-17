Début de saison des Canadiens

Jeudi soir, Mike Matheson et Nick Suzuki ont mené les Canadiens de Montréal à une victoire spectaculaire 3-2 contre les Golden Knights de Las Vegas, avec Cole Caufield égalant des légendes comme Howie Morenz et Max Pacioretty, grâce à ses buts décisifs.
Écoutez la chronique Esprit sportif avec Meeker Guerrier, vendredi, au Québec maintenant.
Autre sujet abordé:
- Vladimir Guerrero Jr. a battu le record de cinq circuits en séries pour les Blue Jays de Toronto, égalant la série 2-2, tandis que Max Scherzer, surnommé «Mad Max», a impressionné par son intensité sur le monticule.