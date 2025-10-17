Membre fondateur de Kiss

Ace Frehley, un des membres fondateurs du groupe glam rock américain Kiss, est décédé jeudi à l'âge de 74 ans.

Catherine Beauchamp en parle avec le réalisateur (Les Invincibles, Série Noire) Jean-François Rivard, grand admirateur du défunt guitariste et du groupe légendaire.

Écoutez-le lui rendre hommage, vendredi, au micro du Québec maintenant.