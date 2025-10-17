Membre fondateur de Kiss

Ace Frehley, un des membres fondateurs du groupe glam rock américain Kiss, est décédé jeudi à l'âge de 74 ans.
Catherine Beauchamp en parle avec le réalisateur (Les Invincibles, Série Noire) Jean-François Rivard, grand admirateur du défunt guitariste et du groupe légendaire.
Écoutez-le lui rendre hommage, vendredi, au micro du Québec maintenant.
«On dirait que moi, dans Kiss, je préférais Peter puis Ace en terme de présence, tu sais. Puis le rire... Le rire de Ace Frehley. Ça n'a pas de prix. Tu sais, j'ai un petit montage. Des fois quand je file pas bien, j'écoute une succession de ces entrevues. Puis quand il rit, je veux dire, c'est contagieux.»