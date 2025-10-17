Début de saison du CH

Un vent d'optimisme souffle sur Montréal: les Canadiens connaissent un début de saison électrisant, porté notamment par les buts spectaculaires de Cole Caufield.

L'analyste Martin McGuire confirme que l'équipe actuelle est l'une des plus puissantes depuis des années, ayant le «plus de pouvoir sur le résultat final d'une game» en étant capable de «transformer une défaite en victoire».

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur le réseau Cogeco, parler du début de saison de l'équipe.