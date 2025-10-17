 Aller au contenu
Sports
Début de saison du CH

«C'est l'équipe qui a le plus de pouvoir sur le résultat final d'une game»

par 98.5

0:00
8:16

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 octobre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Martin McGuire
Martin McGuire
«C'est l'équipe qui a le plus de pouvoir sur le résultat final d'une game»
Martin McGuire / Cogeco Média

Un vent d'optimisme souffle sur Montréal: les Canadiens connaissent un début de saison électrisant, porté notamment par les buts spectaculaires de Cole Caufield. 

L'analyste Martin McGuire confirme que l'équipe actuelle est l'une des plus puissantes depuis des années, ayant le «plus de pouvoir sur le résultat final d'une game» en étant capable de «transformer une défaite en victoire». 

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur le réseau Cogeco, parler du début de saison de l'équipe.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Victoire spectaculaire signée Cole Caufield, jeudi soir, au Centre Bell
Lagacé le matin
Victoire spectaculaire signée Cole Caufield, jeudi soir, au Centre Bell
0:00
5:04
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
Radio textos
« Je suis mieux que je ne l’ai jamais été dans ma vie. » - Sylvie Fréchette
0:00
40:24

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
Visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche
«C'est extrêmement frustrant de voir que Trump ne fait aucun effort»
Déjà une controverse avec les gardiens?
Canadiens de Montréal
Déjà une controverse avec les gardiens?
10 $ pour la recherche pour le cancer à chaque arrêt dans la LNH
Une initiative de Hyundai Canada
10 $ pour la recherche pour le cancer à chaque arrêt dans la LNH
Deux projets liés à la filière batterie tombent à l'eau
Effet domino
Deux projets liés à la filière batterie tombent à l'eau
Donald Trump poursuit son opération vengeance
John Bolton accusé à son tour
Donald Trump poursuit son opération vengeance
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
Mark Carney, un chef libéral ou conservateur?
«Carney est en train de faire un virage à droite» -Dimitri Soudas
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
Recapitulatif politique à saveur sportive
«Lance et compte pour Régis Labeaume et sa chronique coup de poing»
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
Match Canadiens contre Predators
«Ce n'est pas une équipe parfaite, mais elle parvient à gagner les matchs»
«Je ne pense pas que ça change grand-chose» -Jean Pierre Rancourt
Justice
«Je ne pense pas que ça change grand-chose» -Jean Pierre Rancourt
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
Le Québec maintenant
Steak, blé d’Inde, patates saison 2 sur HISTORIA dès vendredi
L'Afghanistan: une destination touristique?
Tourisme
L'Afghanistan: une destination touristique?
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Le ministre ne reculera pas
«Christian Dubé veut un legs et son legs, ce sera sa loi 106»
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
Économie
Quelles sont les aubaines de la semaine à l'épicerie?
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
Katy Perry et Justin Trudeau
«On a tous les éléments en main pour officialiser cette relation» -Henry Arnaud
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30