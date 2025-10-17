Le prince Andrew perd ses titres de noblesse

Au Royaume-Uni, le prince Andrew annonce qu'il va renoncer à ses titres royaux, dont celui de duc d'York, mais il restera prince.

Il affirme que la décision a été prise après une discussion avec le roi Charles 3 et sa famille, en raison des accusations persistantes à son endroit qu'il continue d'ailleurs de nier.

Cette semaine, des extraits des mémoires posthumes d'une des accusatrices dans l'affaire de trafic sexuel de mineures liée à Jeffrey Epstein mentionnaient que le prince Andrew pensait que coucher avec elle était son «droit de naissance».

L'homme de 65 ans avait déjà perdu il y a quelques années son rôle de membre actif de la famille royale et ses titres militaires dans la foulée de l'affaire Epstein.

