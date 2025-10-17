Négos tarifaires avec Donald Trump

En pleine campagne électorale, Mark Carney vantait ses talents de négociateur pour séduire les électeurs canadiens.

Plus de six mois plus tard, les tarifs continuent de faire mal aux entreprises canadiennes et les négociations avec l'administration Trump semblent piétiner.

Écoutez la présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Julie White, critiquer les stratégies utilisées par Ottawa vendredi à La commission.