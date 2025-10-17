Négos tarifaires avec Donald Trump

En pleine campagne électorale, Mark Carney vantait ses talents de négociateur pour séduire les électeurs canadiens.
Plus de six mois plus tard, les tarifs continuent de faire mal aux entreprises canadiennes et les négociations avec l'administration Trump semblent piétiner.
Écoutez la présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Julie White, critiquer les stratégies utilisées par Ottawa vendredi à La commission.
«Force est de constater qu'il n'y a pas d'avancement depuis l'arrivée de Mark Carney à l'été. On s'attendait à une entente. Après ça, on n'a pas eu de nouvelles. Puis, à partir de la fin août, c'est des tarifs supplémentaires qui se sont ajoutés pour les entreprises [...] Quand on n'avance pas dans la bonne direction, il faut qu'on se pose des questions sur les stratégies qu'on utilise. Est-ce que ce sont les bonnes?»