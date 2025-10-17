Conflit entre la CAQ et les fédérations médicales

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une révélation personnelle au 98,5: sa mère de 92 ans n'a pas accès à un médecin de famille.

«Ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors, si malheureusement la grande majorité des médecins sont de bons professionnels, j'ai un enjeu avec les deux fédérations en ce moment. Je vous l'ai dit tantôt, je ne le répéterai pas, je vais être très ferme sur les principes», a-t-il déclaré plus tôt à Lagacé le matin.

