Politique internationale
Guerre en Ukraine

La rencontre attendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky

le 17 octobre 2025 13:02

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Alors que la guerre en Ukraine atteint un point de non-retour, toute l'attention se tourne vers les États-Unis où Volodymyr Zelensky et Donald Trump se rencontrent ce vendredi.

L'analyste Guillaume Lavoie décortique l'importance de la rencontre à venir.

Le président ukrainien souhaite obtenir des missiles Tomahawk de la part de Washington, ce qui pourrait provoquer une escalade dans le conflit.

Écoutez Guillaume Lavoie, analyste en politique américaine, décortiquer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.

«À la fin, le plus important, ce n'est pas missiles Tomahawk ou pas missiles Tomahawk. C'est à quel point les États-Unis et Trump décident de continuer la politique actuelle, qui est présentement de dire: "Je vais vendre autant d'armes aux Européens qui vont en vouloir." Puis, pour le reste, arrangez-vous.»

Guillaume Lavoie

