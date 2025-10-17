Alors que la guerre en Ukraine atteint un point de non-retour, toute l'attention se tourne vers les États-Unis où Volodymyr Zelensky et Donald Trump se rencontrent ce vendredi.

L'analyste Guillaume Lavoie décortique l'importance de la rencontre à venir.

Le président ukrainien souhaite obtenir des missiles Tomahawk de la part de Washington, ce qui pourrait provoquer une escalade dans le conflit.

Écoutez Guillaume Lavoie, analyste en politique américaine, décortiquer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington.