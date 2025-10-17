 Aller au contenu
Politique provinciale
Rémunération liée à la productivité

Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?

par 98.5

0:00
15:01

Entendu dans

Radio textos

le 17 octobre 2025 10:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Bras de fer entre Québec et les médecins: avez-vous choisi votre camp?

Écoutez Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez Aucoin Stratégie et communication aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

