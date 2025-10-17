«Fermer la cour» avant l'hiver

Avez-vous fait le grand ménage d'automne dans la cour?

Écoutez le chroniqueur du vivant, Pierre Gingras, y aller de ses conseils, vendredi, à Lagacé le matin.

L'expert recommande le ménage d’automne dans les jardins pour des raisons d’esthétique, de santé des plantes et de prévention des maladies et des rongeurs.

Il déconseille de laisser les feuilles mortes sur les plates-bandes et suggère de traiter les plantes d’intérieur avant de les rentrer pour l’hiver.

Concernant les arbustes, il estime inutile de les couvrir contre le froid, sauf pour les protéger des souffleuses à neige, et conseille de couper les graminées en novembre pour éviter qu’elles ne s’éparpillent au printemps.