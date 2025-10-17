Visé par un mandat d’arrêt international

Le premier ministre Mark Carney a laissé entendre, jeudi, que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou serait arrêté s’il mettait les pieds au Canada, lui qui est visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale.

