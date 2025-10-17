Campagne municipale

La campagne de Luc Rabouin bat de l'aile et s'il n'en tient qu'à Luc Ferrandez, le candidat n'a absolument pas besoin de Valérie Plante pour soutenir sa candidature.

Écoutez le chroniqueur aborder le manque de charisme du candidat à la mairie et le legs de la mairesse de Montréal qui viendra nuire à son successeur, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.