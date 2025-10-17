203 000$ pour ses fonctions de maire et préfet

Ça peut être payant d’être préfet d’une municipalité régionale de comté (MRC) au Québec.

Pour être préfet, il faut d’abord être maire d’une ville. En Montérégie, le préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui est aussi le maire de Rivière-Beaudette, a gagné un peu plus de 203 000 dollars l’an dernier. C'est plus que le maire de Québec, deuxième plus grande ville de la province.

C'est ce que révélait La Presse vendredi.

Écoutez Patrick Bousez, le maire de Rivière-Beaudette, une municipalité de 2700 âmes, qui est aussi préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, en entrevue à Lagacé le matin.