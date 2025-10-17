Se tourner vers le privé pour réduire l'attente

Santé Québec a présenté son plan au gouvernement pour diminuer les temps d’attente en chirurgie.

Après un an, des patients sur les listes pourront se tourner vers le privé. Et le coût sera assumé par l'État.

Est-ce un constat d'échec pour le réseau public?

Écoutez Maryse Poupart, vice-présidente des opérations et Coordination santé et services sociaux de Santé Québec, à Lagacé le matin.