Les médecins du Québec doivent décider du sort de leur président Mauril Gaudreault qui s'est mis de nombreux membres à dos après une sortie contre les moyens de pression de ses pairs, à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire du Collège des médecins qui aura lieu ce vendredi.
Deux pétitions circulent présentement, une de 152 noms en faveur d'une motion de blâme à l'endroit du président et une autre de 174 personnes pour sauver l'indépendance du Collège des médecins.
Selon la société d'État, le Dr Mauril Gaudreault a l'intention de continuer à défendre son intégrité.
Écoutez Patrick Lagacé aborder le tout, vendredi matin, lors de son tour d'horizon de l'actualité.
Autres sujets traités:
- Une autre panne dans le REM;
- Est-ce que la personne de Christian Dubé est devenue un obstacle à ces négociations?;
- Santé Québec va couper dans les formations pour les cuisiniers en CHSLD, selon Radio-Canada;
- La Fédération autonome de l'enseignement, hier, le syndicat des profs, qui parle d'une des pires rentrées de mémoires récentes;
- Un concours littéraire majeur perd son soutien financier gouvernemental, selon Radio-Canada;
- Rivière-Beaudette: le maire de cette municipalité de 2700 habitants et mieux payé que le maire de Québec, selon La Presse;
- Les deux partis d'opposition s'empoignent à Québec;
- Soraya Martinez Ferrara, chef d'Ensemble Montréal, serait en avance dans la course à la mairie de Montréal;