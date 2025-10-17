Les médecins du Québec doivent décider du sort de leur président Mauril Gaudreault qui s'est mis de nombreux membres à dos après une sortie contre les moyens de pression de ses pairs, à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire du Collège des médecins qui aura lieu ce vendredi.

Deux pétitions circulent présentement, une de 152 noms en faveur d'une motion de blâme à l'endroit du président et une autre de 174 personnes pour sauver l'indépendance du Collège des médecins.

Selon la société d'État, le Dr Mauril Gaudreault a l'intention de continuer à défendre son intégrité.

