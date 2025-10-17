 Aller au contenu
Société
Assemblée extraordinaire

Les médecins du Québec doivent décider du sort du président Mauril Gaudreault

par 98.5

0:00
15:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 octobre 2025 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les médecins du Québec doivent décider du sort de leur président Mauril Gaudreault qui s'est mis de nombreux membres à dos après une sortie contre les moyens de pression de ses pairs, à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire du Collège des médecins qui aura lieu ce vendredi.

Deux pétitions circulent présentement, une de 152 noms en faveur d'une motion de blâme à l'endroit du président et une autre de 174 personnes pour sauver l'indépendance du Collège des médecins.

Selon la société d'État, le Dr Mauril Gaudreault a l'intention de continuer à défendre son intégrité.

Écoutez Patrick Lagacé aborder le tout, vendredi matin, lors de son tour d'horizon de l'actualité.

Autres sujets traités:

  • Une autre panne dans le REM;
  • Est-ce que la personne de Christian Dubé est devenue un obstacle à ces négociations?;
  • Santé Québec va couper dans les formations pour les cuisiniers en CHSLD, selon Radio-Canada;
  • La Fédération autonome de l'enseignement, hier, le syndicat des profs, qui parle d'une des pires rentrées de mémoires récentes;
  • Un concours littéraire majeur perd son soutien financier gouvernemental, selon Radio-Canada;
  • Rivière-Beaudette: le maire de cette municipalité de 2700 habitants et mieux payé que le maire de Québec, selon La Presse;
  • Les deux partis d'opposition s'empoignent à Québec;
  • Soraya Martinez Ferrara, chef d'Ensemble Montréal, serait en avance dans la course à la mairie de Montréal;

