Canadiens de Montréal

Pas encore de controverse chez les Canadiens cette saison. Quoique, à Montréal, on n'en est jamais loin quand on parle de gardiens de but...

Mercredi, aux Amateurs de sports, l'ancien gardien José Théodore disait que Samuel Montembeault devait être dans le filet lors des trois prochains matchs locaux du Tricolore.

Quelques minutes plus tard, Stéphane Waite, l'ancien entraîneur des gardiens des Canadiens et des Blackhawks disait exactement le contraire, soit que Jakub Dobes devait être dans le filet contre les Predators jeudi soir.

Outre le fait que Martin St-Louis a donné raison à Waite, pourquoi Montembeault est-il toujours susceptible de faire face à une controverse se demande Mario Langlois...