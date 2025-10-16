Mark Carney durcit le Code criminel avec des peines plus sévères pour délinquants violents et récidivistes.

Le premier ministre du Canada a également annoncé le renversement du fardeau de la preuve pour la mise en liberté sous caution pour crimes graves et l’ajout de 1000 agents de la GRC.

L'avocate criminaliste, Me Danièle Roy, juge qu'il s'agit «de mesures inutiles visant seulement à satisfaire l’électorat de droite.»

Écoutez ses commentaires au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.