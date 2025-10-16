 Aller au contenu
Politique fédérale
Crime

Mark Carney durcit le Code criminel : «Des mesures inutiles» - Danièle Roy

par 98.5

0:00
13:45

Entendu dans

La commission

le 16 octobre 2025 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mark Carney durcit le Code criminel : «Des mesures inutiles» - Danièle Roy
Mark Carney des peines plus sévères pour les délinquants violents et récidivistes. / Adobe Stock | motortion

Mark Carney durcit le Code criminel avec des peines plus sévères pour délinquants violents et récidivistes.

Le premier ministre du Canada a également annoncé le renversement du fardeau de la preuve pour la mise en liberté sous caution pour crimes graves et l’ajout de 1000 agents de la GRC.

L'avocate criminaliste, Me Danièle Roy, juge qu'il s'agit «de mesures inutiles visant seulement à satisfaire l’électorat de droite.»

Écoutez ses commentaires au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à l'émission La commission.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
La commission
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
0:00
7:33
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Le Québec maintenant
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
0:00
5:49

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Les canaux de communication sont encore ouverts entre Moscou et Washington»
Bonne nouvelle du jour
«Les canaux de communication sont encore ouverts entre Moscou et Washington»
Quel est le secret du succès commercial de la mayonnaise MAG?
Chiffre d'affaires qui a doublé
Quel est le secret du succès commercial de la mayonnaise MAG?
Shein et Temu: une menace pour l'organisme Renaissance?
Vêtements de mondire qualité
Shein et Temu: une menace pour l'organisme Renaissance?
Valérie Plante s'inquiète pour Montréal si le vélo subit un déclin
Attaque envers Soraya Martinez Ferrada
Valérie Plante s'inquiète pour Montréal si le vélo subit un déclin
Par quel slogan pourrait-on remplacer Je me souviens?
Rafales de nouvelles
Par quel slogan pourrait-on remplacer Je me souviens?
«On n'a pas un terreau fertile pour une filière batterie» - Frédéric Laurin
Développement économique
«On n'a pas un terreau fertile pour une filière batterie» - Frédéric Laurin
Que faire pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?
Discussion
Que faire pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?
Les Canadiens parviendront-ils à remporter un 4e match de suite?
Canadiens contre Predators
Les Canadiens parviendront-ils à remporter un 4e match de suite?
Chirurgie au privé: «Une machine à imprimer des piastres» -Gaétan Barrette
Système de santé
Chirurgie au privé: «Une machine à imprimer des piastres» -Gaétan Barrette
«Le gouvernement cherche à créer de la division» - Caroline Senneville
Réforme syndicale
«Le gouvernement cherche à créer de la division» - Caroline Senneville
«La situation est urgente» - Maxence Pelletier-Lebrun
Projet de loi 106
«La situation est urgente» - Maxence Pelletier-Lebrun
«Un autre coup dur pour la filière batterie.» - Nathalie Normandeau
Discussion d'ouverture
«Un autre coup dur pour la filière batterie.» - Nathalie Normandeau
Un nouveau livre de recettes pour le Cercle des fermières du Québec
Après 110 ans d'existence
Un nouveau livre de recettes pour le Cercle des fermières du Québec
Les Québécois de plus en plus résistants aux effets des antibiotiques
«Situation préoccupante»
Les Québécois de plus en plus résistants aux effets des antibiotiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30