Discussion

Politique provinciale
Que faire pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?

par 98.6

le 16 octobre 2025 13:39

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Que faire pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?
Quelles solutions pourraient être mises en place pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?

Une loi spéciale ou l’arbitrage seraient-ils envisageables?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en débattre, jeudi, à l'émission La commission.

«Si le gouvernement privilégie une approche très électoraliste dans ce dossier-là, il sera peut-être tenté d'adopter une loi spéciale. Mais s'il le fait, il va franchir une ligne rouge qui pourrait se retourner contre lui. Les médecins vont peut-être imaginer d'autres moyens de pression qui, eux, feraient extrêmement mal aux patients et au gouvernement.»

Nathalie Normandeau

