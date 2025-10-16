Discussion

Quelles solutions pourraient être mises en place pour mettre fin à l’impasse avec les syndicats de médecins?
Une loi spéciale ou l’arbitrage seraient-ils envisageables?
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en débattre, jeudi, à l'émission La commission.
«Si le gouvernement privilégie une approche très électoraliste dans ce dossier-là, il sera peut-être tenté d'adopter une loi spéciale. Mais s'il le fait, il va franchir une ligne rouge qui pourrait se retourner contre lui. Les médecins vont peut-être imaginer d'autres moyens de pression qui, eux, feraient extrêmement mal aux patients et au gouvernement.»