Politique provinciale
Réforme syndicale

«Le gouvernement cherche à créer de la division» - Caroline Senneville

par 98.5

0:00
13:20

«Le gouvernement cherche à créer de la division» - Caroline Senneville
Jean Boulet ira de l’avant avec une réforme majeure du financement syndical. 

Le ministre du Travail souhaite scinder les cotisations syndicales en deux (obligatoire et facultative) et une consultation annuelle des membres sur l’utilisation des fonds. 

La présidente de la CSN, Caroline Senneville, et la présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert, y voient une tentative de diviser les travailleurs et de restreindre la capacité d’action syndicale, notamment en matière de recours judiciaires comme ceux intentés contre la Loi 21 ou en faveur de l’équité salariale.

Écoutez Caroline Senneville et Mélanie Hubert au micro de Luc Ferrandez et Nathalie Normadeau, jeudi, à La commission.

«Quand on a contesté la Loi sur l’équité salariale, c’était pour des milliers de femmes. On a gagné à la Cour suprême, et ça a donné des augmentations substantielles. Si on nous avait empêchés d’agir, ces femmes-là auraient perdu leurs droits.»

Caroline Senneville

«Le gouvernement n’a pas à s’immiscer dans les pratiques syndicales.»

Mélanie Hubert

