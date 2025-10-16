Réforme syndicale

Jean Boulet ira de l’avant avec une réforme majeure du financement syndical.

Le ministre du Travail souhaite scinder les cotisations syndicales en deux (obligatoire et facultative) et une consultation annuelle des membres sur l’utilisation des fonds.

La présidente de la CSN, Caroline Senneville, et la présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Mélanie Hubert, y voient une tentative de diviser les travailleurs et de restreindre la capacité d’action syndicale, notamment en matière de recours judiciaires comme ceux intentés contre la Loi 21 ou en faveur de l’équité salariale.

