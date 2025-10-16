Discussion d'ouverture

Les échecs s'aditionnent dans le projet de filière batterie du gouvernement de François Legault.

Northvolt semble avoir entrainé d'autres projets dans sa chute, cette fois à Bécancour.

General Motors (GM) et POSCO mettent sur pause la phase 2 de leur projet Ultium Cam, pour une durée indéterminée.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter de ces échecs récents en ouverture de l'émission La commission, jeudi.

Autres sujets abordés: