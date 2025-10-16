Discussion d'ouverture

 Aller au contenu
Politique provinciale
«Un autre coup dur pour la filière batterie.» - Nathalie Normandeau

La commission

le 16 octobre 2025 12:25

La commission / Cogeco Média

Les échecs s'aditionnent dans le projet de filière batterie du gouvernement de François Legault.

Northvolt semble avoir entrainé d'autres projets dans sa chute, cette fois à Bécancour.

General Motors (GM) et POSCO mettent sur pause la phase 2 de leur projet Ultium Cam, pour une durée indéterminée.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter de ces échecs récents en ouverture de l'émission La commission, jeudi.

Autres sujets abordés:

  • L’impasse entre la FMSQ et le gouvernement du Québec concernant la négociation des médecins.
  • L’élargissement de la consultation sur le projet de Constitution du Québec
  • Un projet de loi fédéral pour renforcer le Code criminel.

