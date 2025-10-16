Discussion d'ouverture

Les échecs s'aditionnent dans le projet de filière batterie du gouvernement de François Legault.
Northvolt semble avoir entrainé d'autres projets dans sa chute, cette fois à Bécancour.
General Motors (GM) et POSCO mettent sur pause la phase 2 de leur projet Ultium Cam, pour une durée indéterminée.
Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter de ces échecs récents en ouverture de l'émission La commission, jeudi.
Autres sujets abordés:
- L’impasse entre la FMSQ et le gouvernement du Québec concernant la négociation des médecins.
- L’élargissement de la consultation sur le projet de Constitution du Québec
- Un projet de loi fédéral pour renforcer le Code criminel.