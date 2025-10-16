Coup dur pour l'usine de Brampton

La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a réagi mercredi après-midi à la décision du constructeur automobile Stellantis de transférer aux États-Unis la production de Jeep prévue à son usine d'assemblage de Brampton, en Ontario.
Après avoir prononcé un discours devant les membres de la Chambre de commerce de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Mélanie Joly a demandé à Stellantis de respecter son engagement envers les travailleurs canadiens et le gouvernement fédéral.
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Du côté des États-Unis, on voit beaucoup de données économiques très favorables à monsieur Trump. On peut quasiment dire qu'il a gagné tous ses paris. Les indices boursiers battent des records, la croissance du PIB qui est vraiment soutenue et beaucoup plus que celle au Canada, le taux directeur qui a commencé à reculer. Donc je ne serais pas étonné que Donald Trump s'attribue les mérites pour tout ça et bien d'autres choses encore.»
