Économie
Coup dur pour l'usine de Brampton

Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 octobre 2025 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Stellantis va transférer la production de ses Jeep de l'Ontario aux États-Unis
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a réagi mercredi après-midi à la décision du constructeur automobile Stellantis de transférer aux États-Unis la production de Jeep prévue à son usine d'assemblage de Brampton, en Ontario.

Après avoir prononcé un discours devant les membres de la Chambre de commerce de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Mélanie Joly a demandé à Stellantis de respecter son engagement envers les travailleurs canadiens et le gouvernement fédéral.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Du côté des États-Unis, on voit beaucoup de données économiques très favorables à monsieur Trump. On peut quasiment dire qu'il a gagné tous ses paris. Les indices boursiers battent des records, la croissance du PIB qui est vraiment soutenue et beaucoup plus que celle au Canada, le taux directeur qui a commencé à reculer. Donc je ne serais pas étonné que Donald Trump s'attribue les mérites pour tout ça et bien d'autres choses encore.»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet traité:

  • Un autre échec dans la filière batterie au Québec.

