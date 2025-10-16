Coup dur pour l'usine de Brampton

La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a réagi mercredi après-midi à la décision du constructeur automobile Stellantis de transférer aux États-Unis la production de Jeep prévue à son usine d'assemblage de Brampton, en Ontario.

Après avoir prononcé un discours devant les membres de la Chambre de commerce de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Mélanie Joly a demandé à Stellantis de respecter son engagement envers les travailleurs canadiens et le gouvernement fédéral.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.