Hockey
L'hommage à Dryden

«J'étais ému, c'était mes idoles, ces joueurs-là» -Patrice Brisebois

par 98.5 Sports

0:00
13:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 octobre 2025 20:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'étais ému, c'était mes idoles, ces joueurs-là» -Patrice Brisebois
Le masque de Ken Dryden sur le filet des Canadiens, mardi, au Centre Bell. / PC/Christine Muschi

Il y a quelques jours, Patrice Brisebois a été nommé président des anciens Canadiens, succédant ainsi à Réjean Houle qui a occupé ce poste durant 27 ans.

Écoutez Patrice Brisebois au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'honneur de succéder à Réjean Houle;
  • «C'est tout un honneur d'être président des anciens. J'ai toujours tout donné pour les Canadiens»;
  • Le match d'ouverture: «Une maudite belle soirée. C'était magique»;
  • L'hommage à Ken Dryden: «C'était à son image. Simple. Mais ça voulait tout dire»;
  • «Si les Canadiens sont grands, c'est parce que nous avons eu de grandes personnes»;
  • L'ovation accordée à Martin St-Louis: «Wow!»
  • «J'étais ému. C'était mes idoles ces joueurs-là»;
  • Le casque de Ken Dryden sur le filet.

