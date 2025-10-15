L'hommage à Dryden

Il y a quelques jours, Patrice Brisebois a été nommé président des anciens Canadiens, succédant ainsi à Réjean Houle qui a occupé ce poste durant 27 ans.
Écoutez Patrice Brisebois au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'honneur de succéder à Réjean Houle;
- «C'est tout un honneur d'être président des anciens. J'ai toujours tout donné pour les Canadiens»;
- Le match d'ouverture: «Une maudite belle soirée. C'était magique»;
- L'hommage à Ken Dryden: «C'était à son image. Simple. Mais ça voulait tout dire»;
- «Si les Canadiens sont grands, c'est parce que nous avons eu de grandes personnes»;
- L'ovation accordée à Martin St-Louis: «Wow!»
- «J'étais ému. C'était mes idoles ces joueurs-là»;
- Le casque de Ken Dryden sur le filet.