Canadiens de Montréal

Mario Langlois et Philippe Cantin discutent de la cérémonie d'ouverture du match du Canadien au Centre Bell durant lequel Martin St-Louis a été particulièrement applaudi

Ils soulignent l'inspiration et la culture d'équipe instaurées par St-Louis, l'importance de l'effort collectif et la performance des jeunes vedettes comme Suzuki, Hutson et Caufield.

Le discours de Ken Dryden et l'héritage des Canadiens, comparés aux Yankees du hockey, sont également mis en avant comme éléments marquants de la soirée.