Plus d'un an d'attente pour une chirurgie

Le gouvernement Legault autorise temporairement les Québécois en attente de chirurgie depuis plus d’un an à recourir au privé.

Écoutez le Dr Patrick Charlebois commenter cette décision du gouvernement provincial au micro de Philippe Cantin.

Le Dr Charlebois, président de l’Association québécoise de chirurgie, critique la mesure pour son caractère unilatéral et improvisé. Et il note que peu de patients seront réellement admissibles.