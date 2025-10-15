Plus d'un an d'attente pour une chirurgie

Le gouvernement Legault autorise temporairement les Québécois en attente de chirurgie depuis plus d’un an à recourir au privé.
Écoutez le Dr Patrick Charlebois commenter cette décision du gouvernement provincial au micro de Philippe Cantin.
Le Dr Charlebois, président de l’Association québécoise de chirurgie, critique la mesure pour son caractère unilatéral et improvisé. Et il note que peu de patients seront réellement admissibles.
«C'est sûr que c'est une offre supplémentaire de leur point de vue (des patients), mais il y a peu de patients sur les listes d'attente, présentement, qui pourront bénéficier de cette nouvelle offre de services. Les patients qui sont en santé, qui attendent depuis longtemps, qui seraient éligibles pour un programme comme ça, il y en a très peu.»
«Beaucoup des patients qui attendent depuis longtemps sont des patients qui ne peuvent pas être opérés en CMS, qui ont des troubles médicaux, qui les rendent inéligibles, qui doivent être opérés dans le système public, dans nos hôpitaux. Alors, l'impact est moins grand qu'on peut s'imaginer. Sur les 6000 patients qui attendent depuis un an, il y en a juste une petite portion de ceux-là qui peuvent être éligibles. Un peu d'investissements dans le réseau public peut régler ça.»