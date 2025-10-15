 Aller au contenu
Société
Plus d'un an d'attente pour une chirurgie

Les Québécois seront autorisés à aller au privé

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 17:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le gouvernement Legault autorise temporairement les Québécois en attente de chirurgie depuis plus d’un an à recourir au privé.

Écoutez le Dr Patrick Charlebois commenter cette décision du gouvernement provincial au micro de Philippe Cantin.

Le Dr Charlebois, président de l’Association québécoise de chirurgie, critique la mesure pour son caractère unilatéral et improvisé. Et il note que peu de patients seront réellement admissibles.

«C'est sûr que c'est une offre supplémentaire de leur point de vue (des patients), mais il y a peu de patients sur les listes d'attente, présentement, qui pourront bénéficier de cette nouvelle offre de services. Les patients qui sont en santé, qui attendent depuis longtemps, qui seraient éligibles pour un programme comme ça, il y en a très peu.»

Le Dr Patrick Charlebois

«Beaucoup des patients qui attendent depuis longtemps sont des patients qui ne peuvent pas être opérés en CMS, qui ont des troubles médicaux, qui les rendent inéligibles, qui doivent être opérés dans le système public, dans nos hôpitaux. Alors, l'impact est moins grand qu'on peut s'imaginer. Sur les 6000 patients qui attendent depuis un an, il y en a juste une petite portion de ceux-là qui peuvent être éligibles. Un peu d'investissements dans le réseau public peut régler ça.»

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Comment simplifier la tâche des enseignants?
Le Québec maintenant
Comment simplifier la tâche des enseignants?
0:00
7:15
Un coup de pouce majeur pour la lutte contre la criminalité
La commission
Un coup de pouce majeur pour la lutte contre la criminalité
0:00
5:20

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Pendant que Carney est en mode «Kodak» avec Trump
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Système de santé
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
LNH
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
Comment simplifier la tâche des enseignants?
Les plans d'intervention à l'école
Comment simplifier la tâche des enseignants?
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
De passage au Centre Bell le 24 octobre
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
Projets informatiques
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
Québec supprime des postes de fonctionnaires
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le boycottage des produits américains se poursuit
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Télévision
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Élections provinciales
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
Progression et éclosion
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00