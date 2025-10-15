Cole Caufield a délivré les Canadiens de Montréal en inscrivant le cinquième but de leur match en période de prolongation contre le Kraken de Seattle, leur premier de la saison à domicile.

Le Tricolore a remporté la partie 5-4 devant une foule en délire au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la victoire du Tricolore pour son premier match à domicile, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: