Sports
LNH

Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»

le 15 octobre 2025

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Cole Caufield a délivré les Canadiens de Montréal en inscrivant le cinquième but de leur match en période de prolongation contre le Kraken de Seattle, leur premier de la saison à domicile. 

Le Tricolore a remporté la partie 5-4 devant une foule en délire au Centre Bell.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur la victoire du Tricolore pour son premier match à domicile, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Match nul entre l'équipe de soccer canadienne et la Colombie;
  • Troisième match de la série entre les Blue Jays et les Mariners ce soir à Seattle.

