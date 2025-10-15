Les conservateurs ont obtenu le pouvoir de justesse à Terre-Neuve, lors des élections provinciales.

Écoutez le journaliste Francis Vailles expliquer pourquoi c’est une mauvaise nouvelle pour François Legault, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il analyse l’impact de l’élection sur la renégociation de l’entente Churchill Falls, un projet hydroélectrique majeur impliquant Hydro-Québec, Newfoundland Hydro et le gouvernement Legault.

Sceptiques sur l’accord de 62 milliards sur 50 ans, l’élection des conservateurs pourrait retarder la signature finale prévue pour avril 2026, voire entraîner un référendum sur le sujet.

Le projet, crucial pour la transition énergétique du Québec selon le gouvernement de François Legault, est toutefois contesté par le Parti québécois et une partie de la population de Terre-Neuve-et-Labrador.