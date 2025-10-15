 Aller au contenu
Politique provinciale
Crime organisé

140 millions de dollars pour soutenir la prévention de la criminalité

La commission

le 15 octobre 2025 14:10

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, a confirmé ce matin un investissement de 140 millions de dollars pour soutenir les organisations qui travaillent en prévention de la criminalité et l’exploitation sexuelle des mineures.

Écoutez Richard Desjardins, le directeur général de la Maison Kekpart, un organisme de Longueuil qui fait de la sensibilisation auprès des jeunes en difficulté, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il témoigne de la complexité de l’exploitation sexuelle des mineurs, du recrutement par les gangs de rue et du crime organisé.

On reçoit ensuite le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, Ian Lafrenière, pour aborder les détails de son plan d'investissement en matière de prévention de la criminalité. 

Il explique que ce n'est que le début de son plan.

«Le meilleur plan, c'est celui que je ne partagerai pas, mais à mes “amis” du crime organisé, je vous confirme que j'ai un plan!»

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

