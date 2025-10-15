«Situation préoccupante»

Tout indique que les médicaments de type antibiotiques sont de moins en moins efficaces auprès de la population québécoise.

Une situation inquiétante puisque la résistance aux antibiotiques progresse plus vite que la recherche et le développement de nouvelles alternatives médicales.

Écoutez la Docteure Judith Fafard, microbiologiste-infectiologue et directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec à l’INSPQ, aborder le tout, mercredi midi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à l'émission La commission.

Selon elle, il est important d'agir sur la prévention pour éviter que la résistance continue à se développer aussi vite.