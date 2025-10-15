 Aller au contenu
«Situation préoccupante»

Les Québécois de plus en plus résistants aux effets des antibiotiques

le 15 octobre 2025 14:46

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Tout indique que les médicaments de type antibiotiques sont de moins en moins efficaces auprès de la population québécoise. / Adobe Stock

Tout indique que les médicaments de type antibiotiques sont de moins en moins efficaces auprès de la population québécoise. 

Une situation inquiétante puisque la résistance aux antibiotiques progresse plus vite que la recherche et le développement de nouvelles alternatives médicales.

Écoutez la Docteure Judith Fafard, microbiologiste-infectiologue et directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec à l’INSPQ, aborder le tout, mercredi midi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à l'émission La commission.

Selon elle, il est important d'agir sur la prévention pour éviter que la résistance continue à se développer aussi vite.

«Si vous prenez les infections urinaires, les gens qui font des infections urinaires à répétition et on leur donne des antibiotiques à chaque fois qu'ils font une infection urinaire. Mais ce n'est pas nécessairement tous les travailleurs de la santé qui s'arrêtent pour prendre une pause et se demander est ce qu'il y a des facteurs en dessous chez la personne qui fait que la personne fait des infections urinaires à répétition?»

Dre Judith Fafard

