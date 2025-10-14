 Aller au contenu
Politique municipale
Luc Rabouin veut construire de nouvelles lignes d'autobus Montréal

Luc Rabouin veut construire de nouvelles lignes d'autobus Montréal
Écoutez les journalistes Philippe Bonneville et Claude Boucher donner les derniers détails de la campagne municipale à Trois-Rivières et Montréal. / Cogeco Média

Le candidat d'Ensemble Montréal Luc Rabouin à la mairie de Montréal promet l'élaboration d'une ligne d'autobus express s'il est élu le deux novembre prochain. 

On prévoit l'élaboration de neuf lignes où les véhicules circuleraient sur des voies réservées aux autobus 24 heures sur 24.

À Trois-Rivières, la campagne électorale bat son plein, alors que six candidats veulent succéder au maire sortant Jean Lamarche qui a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.

Parmi eux, on compte trois anciens conseillers municipaux de l'administration Lamarche soit Pascale Alberne-Lahaie, Dany Carpentier et Jonathan Bradley.

Écoutez les journalistes Philippe Bonneville et Claude Boucher donner les dernières nouvelles de la campagne municipale de Trois-Rivières et Montréal, mardi, au micro de Philippe Cantin.

