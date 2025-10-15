 Aller au contenu
Une révision indépendante réclamée

Conservateurs élus à Terre-Neuve: l'entente sur Churchills Falls menacée?

le 15 octobre 2025

La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Terminé, le règne libéral à Terre-Neuve-et-Labrador. Après dix ans au pouvoir, le Parti libéral a été battu par les conservateurs mardi. C'est Tony Wakeham qui sera le prochain premier ministre.

Est-ce que ce changement aura des impacts pour le Québec?

L'entente sur Churchill Falls, qui a été au coeur de la campagne électorale, avait été négociée avec le Parti libéral. Le nouveau premier ministre a déclaré, dans son discours, qu'il demandera une révision indépendante du projet, évoquant la possibilité de tenir un référendum.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi. 

«La question, ce n'est pas de savoir si c'est une bonne entente pour eux, la question, c'est de savoir s'ils peuvent s'en passer. Wakeham, durant la campagne, a fait des promesses à la hauteur de 300 millions de dollars, sans dire comment il allait les financer [...] Mais il va falloir trouver de l'argent pour payer tout ça.»

Louis Lacroix

Autre sujet abordé

  • Les partis se préparent pour la partielle dans Chicoutimi.

