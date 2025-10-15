Une révision indépendante réclamée

Terminé, le règne libéral à Terre-Neuve-et-Labrador. Après dix ans au pouvoir, le Parti libéral a été battu par les conservateurs mardi. C'est Tony Wakeham qui sera le prochain premier ministre.

Est-ce que ce changement aura des impacts pour le Québec?

L'entente sur Churchill Falls, qui a été au coeur de la campagne électorale, avait été négociée avec le Parti libéral. Le nouveau premier ministre a déclaré, dans son discours, qu'il demandera une révision indépendante du projet, évoquant la possibilité de tenir un référendum.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.