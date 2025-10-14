Progression et éclosion

Mario Langlois compare l’édition actuelle du Canadien de Montréal à l’équipe des Expos de 1994, soulignant la progression, l’équilibre et l’absence de supervedette.

Écoutez Mario Langlois discuter de ce sujet et de plusieurs autres avec Philippe Cantin, avant le match d'ouverture locale des Canadiens.

Mario évoque l’importance de Martin St-Louis, la gestion du plafond salarial et la stabilité du noyau (Suzuki, Caufield, Hudson) jusqu’en 2030.

La discussion aborde aussi les conséquences d’avoir un joueur générationnel, les différences avec le basketball, et l’impact du leadership, en référence à Felipe Alou chez les Expos.