 Aller au contenu
Hockey
Progression et éclosion

Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?

par 98.5 Sports

0:00
5:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 octobre 2025 18:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mario Langlois
Mario Langlois
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
Mario Langlois / Cogeco Média

Mario Langlois compare l’édition actuelle du Canadien de Montréal à l’équipe des Expos de 1994, soulignant la progression, l’équilibre et l’absence de supervedette.

Écoutez Mario Langlois discuter de ce sujet et de plusieurs autres avec Philippe Cantin, avant le match d'ouverture locale des Canadiens.

Mario évoque l’importance de Martin St-Louis, la gestion du plafond salarial et la stabilité du noyau (Suzuki, Caufield, Hudson) jusqu’en 2030.

La discussion aborde aussi les conséquences d’avoir un joueur générationnel, les différences avec le basketball, et l’impact du leadership, en référence à Felipe Alou chez les Expos.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'importance de consolider son état-major
Le hockey des Canadiens
L'importance de consolider son état-major
0:00
9:42
Serge Savard est optimiste pour la saison à venir
Le Québec maintenant
Serge Savard est optimiste pour la saison à venir
0:00
7:58

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Serge Savard est optimiste pour la saison à venir
Saison 2025-2026 des Canadiens
Serge Savard est optimiste pour la saison à venir
Le concept de productivité commence à gagner de l'importance
Nouvelle étude à ce sujet
Le concept de productivité commence à gagner de l'importance
«Les Américains pourraient-ils s'impliquer à Gaza?» -Valérie Beaudoin
Bande de Gaza
«Les Américains pourraient-ils s'impliquer à Gaza?» -Valérie Beaudoin
Le scénario d’élections dépend de l’appui du NPD
Budget fédéral et demandes de l'opposition
Le scénario d’élections dépend de l’appui du NPD
«Les clients de la STM sont arrivés au bout de leur corde»
Nouvelle menace de grève à la STM
«Les clients de la STM sont arrivés au bout de leur corde»
Une autre menace de grève à la STM
Négociations ardues
Une autre menace de grève à la STM
«Gorton et Hugues travaillent bien ensemble, malgré leurs grandes différences»
Match d'ouverture des Canadiens au Centre Bell
«Gorton et Hugues travaillent bien ensemble, malgré leurs grandes différences»
La pandémie, «je ne voulais pas que ça soit mon dernier souvenir de scène»
Nouveau spectacle de Patrick Groulx
La pandémie, «je ne voulais pas que ça soit mon dernier souvenir de scène»
«Les promoteurs immobiliers sont au rendez-vous, je me sens très confortable»
S'installer au centre-ville
«Les promoteurs immobiliers sont au rendez-vous, je me sens très confortable»
Canadiens de Montréal: «J'ai toujours autant de plaisir!» -Michel Lacroix
Ouverture de la saison locale au Centre Bell
Canadiens de Montréal: «J'ai toujours autant de plaisir!» -Michel Lacroix
70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
Inquiétudes dans l'industrie
70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
«C'est extrêmement significatif pour moi ce soir» -Éléonore Lagacé
Elle chantera les hymnes nationaux en avant-match
«C'est extrêmement significatif pour moi ce soir» -Éléonore Lagacé
Malgré l’accord, l’acheminement de l’aide humanitaire reste entravé à Gaza
Des besoins urgents
Malgré l’accord, l’acheminement de l’aide humanitaire reste entravé à Gaza
«Au lieu de dicter, diriger: ça étire une carrière de coach» -Mario Langlois
Entrevue avec Martin St-Louis
«Au lieu de dicter, diriger: ça étire une carrière de coach» -Mario Langlois
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00