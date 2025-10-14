Elle chantera les hymnes nationaux en avant-match

Éléonore Lagacé chantera les hymnes nationaux canadien et américain lors du match d’ouverture des Canadiens de Montréal au Centre Bell, mardi soir.

Elle sera accompagnée de Camille Cormier-Morasse, Sarah Justine, Émilie D’Amour.

Les arrangements vocaux, réalisés par Éric Lagacé, son père et professeur au Conservatoire de musique de Montréal, apportent des harmonies originales à la prestation.

Comment se sent-elle, à la veille de sa participation à la cérémonie d'avant-match?

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, en entrevue avec la chanteuse Éléonore Lagacé, mardi, au Québec maintenant.