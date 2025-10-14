Démocratie et primes d'assurances

Après les changements climatiques, les risques géopolitiques et ceux liés à la cybersécurité, les compagnies d’assurance considèrent maintenant que la fragmentation de la société est un risque dont il faut tenir compte dans la détermination des primes d’assurance.

En effet, une société divisée par les débats politiques, cela serait mauvais pour l'industrie des assurances, selon un article du journal français Le Monde.

