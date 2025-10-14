 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Ouverture locale du Tricolore: présentations spéciales et hommage à Ken Dryden

par 98.5

La commission

le 14 octobre 2025 12:59

Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont prolongé les contrats du directeur des opérations hockey Jeff Gorton, et du directeur général Kent Hughes.

Le club a annoncé que les deux dirigeants, qui entamaient leur dernière année de contrat, resteront en poste pour une durée de cinq ans.

Jeff Gorton a également été nommé président des opérations hockey de l'équipe. Les deux hommes sont entrés en poste il y a près de quatre ans.

Après un séjour de trois parties à l'étranger et fort de quatre points sur une possibilité de six les Canadiens accueillent le Kraken de Seattle à l'occasion de leur match inaugural au Centre Bell à Montréal.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

