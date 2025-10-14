 Aller au contenu
Politique provinciale
Québec change son fusil d'épaule

Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 octobre 2025 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Québec change de cap et réoriente sa stratégie de lutte contre les changements climatiques.

Selon Thomas Gerbet, de Radio-Canada, la CAQ compte délaisser ses cibles de réduction des gaz à effet de serre pour redistribuer des fonds aux citoyens touchés. 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur se dit en faveur de ce changement et critique l’efficacité des subventions à l’électrification des véhicules et plaidant pour une préparation proactive aux catastrophes climatiques.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Lagacé le matin
«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
0:00
5:24
Québec change de stratégie face aux changements climatiques
La commission
Québec change de stratégie face aux changements climatiques
0:00
6:45

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Canadiens de Montréal
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Routes dégradées
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
Fraudes de type grands-parents
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
Eurovision: menace de boycott si Israël participe
Tensions internationales
Eurovision: menace de boycott si Israël participe
Vers un vaccin contre l'acné?
Santé
Vers un vaccin contre l'acné?
Bientôt une limite sur le nombre de dons de sperme
Pour éviter les abus
Bientôt une limite sur le nombre de dons de sperme
«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Lutte contre les changements climatiques
«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Le transit des gros bateaux à conteneurs affecté par le niveau bas du fleuve
Circulation sur le St-Laurent
Le transit des gros bateaux à conteneurs affecté par le niveau bas du fleuve
Sentiment d'insécurité en hausse chez les clients et les commerçants
Itinérance au centre-ville
Sentiment d'insécurité en hausse chez les clients et les commerçants
L’intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland
Diminution de l'attente sur la route
L’intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland
«On peut se réjouir à court terme» -Charles-Philippe David
Accord de paix entre Israël et le Hamas
«On peut se réjouir à court terme» -Charles-Philippe David
Des variations de prix importantes d’une pharmacie à l’autre
Accès aux médicaments
Des variations de prix importantes d’une pharmacie à l’autre
IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»
Un magasinage plus efficace?
IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»
Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec
Financement politique
Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00