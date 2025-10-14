Québec change son fusil d'épaule

Québec change de cap et réoriente sa stratégie de lutte contre les changements climatiques.

Selon Thomas Gerbet, de Radio-Canada, la CAQ compte délaisser ses cibles de réduction des gaz à effet de serre pour redistribuer des fonds aux citoyens touchés.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

Le chroniqueur se dit en faveur de ce changement et critique l’efficacité des subventions à l’électrification des véhicules et plaidant pour une préparation proactive aux catastrophes climatiques.