Tensions internationales

Le concours de chant, qui présente chaque année un groupe ou un artiste issu de presque tous les pays européens, est une nouvelle fois impacté par les tensions politiques internationales.

C’est cette fois-ci la participation d’Israël au concours qui fait débat, en raison de la guerre menée au Moyen-Orient. Il y a quelques années, la Russie avait été évincée du concours musical à cause de la guerre en Ukraine.

Certaines nations songent à boycotter la compétition si l’on permet à l’État hébreu d’y participer.

