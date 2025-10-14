Sur les réseaux sociaux

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s'est fait reprocher son manque de charisme depuis le début de la campagne à la mairie.

Son équipe a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de mettre de l'avant cette qualité, primordiale en politique.

Dans une récente vidéo publiée sur TikTok, on voit l'aspirant maire porter un dossard fluo, des gants de travailleur, des pinces et des outils, se faisant passer pour un mécanicien de Bixi.

