 Aller au contenu
Élections municipales – Montréal
Sur les réseaux sociaux

Luc Rabouin veut paraître plus charismatique

par 98.5

0:00
4:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 octobre 2025 07:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Luc Rabouin veut paraître plus charismatique
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, s'est fait reprocher son manque de charisme depuis le début de la campagne à la mairie.

Son équipe a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de mettre de l'avant cette qualité, primordiale en politique.

Dans une récente vidéo publiée sur TikTok, on voit l'aspirant maire porter un dossard fluo, des gants de travailleur, des pinces et des outils, se faisant passer pour un mécanicien de Bixi.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec Patrick Lagacé, mardi.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L'enjeu des transports: «C'est vraiment là où il y a un clivage»
Le Québec maintenant
L'enjeu des transports: «C'est vraiment là où il y a un clivage»
0:00
6:10
Chiens dangereux: «Il faut un renforcement de la brigade canine» -Craig Sauvé
La commission
Chiens dangereux: «Il faut un renforcement de la brigade canine» -Craig Sauvé
0:00
6:11

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Eurovision: menace de boycott si Israël participe
Tensions internationales
Eurovision: menace de boycott si Israël participe
Vers un vaccin contre l'acné?
Santé
Vers un vaccin contre l'acné?
Bientôt une limite sur le nombre de dons de sperme
Pour éviter les abus
Bientôt une limite sur le nombre de dons de sperme
«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Lutte contre les changements climatiques
«La compensation, ce n'est pas de l'adaptation» -Marc-André Viau
Le transit des gros bateaux à conteneurs affecté par le niveau bas du fleuve
Circulation sur le St-Laurent
Le transit des gros bateaux à conteneurs affecté par le niveau bas du fleuve
Sentiment d'insécurité en hausse chez les clients et les commerçants
Itinérance au centre-ville
Sentiment d'insécurité en hausse chez les clients et les commerçants
L’intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland
Diminution de l'attente sur la route
L’intelligence artificielle au service de la circulation à Kirkland
«On peut se réjouir à court terme» -Charles-Philippe David
Accord de paix entre Israël et le Hamas
«On peut se réjouir à court terme» -Charles-Philippe David
Des variations de prix importantes d’une pharmacie à l’autre
Accès aux médicaments
Des variations de prix importantes d’une pharmacie à l’autre
IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»
Un magasinage plus efficace?
IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»
Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec
Financement politique
Rapprochements entre la communauté d’affaires et le Parti libéral du Québec
Les Blue Jays malmenés par les Mariners
Série de championnat
Les Blue Jays malmenés par les Mariners
Spécial «Fruité» | L'énigme du mardi 14 octobre
Lagacé le matin
Spécial «Fruité» | L'énigme du mardi 14 octobre
«Il y aura une pause dans certaines mesures environnementales»
Politiques en environnement de la CAQ
«Il y aura une pause dans certaines mesures environnementales»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00