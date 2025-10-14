Politiques en environnement de la CAQ

Le gouvernement du Québec va modifier sa stratégie face aux changements climatiques en investissant davantage dans l’adaptation aux changements climatiques et un peu moins dans la réduction des gaz à effet de serre.

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de Patrick Lagacé du 14 octobre.

Radio-Canada rapporte aussi que le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, utilisera l’ancien Fonds vert, qui est devenu le Fonds d’électrification et des changements climatiques, pour financer de nouvelles mesures.