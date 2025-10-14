 Aller au contenu
Politiques en environnement de la CAQ

«Il y aura une pause dans certaines mesures environnementales»

Lagacé le matin

le 14 octobre 2025 06:27

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le gouvernement du Québec va modifier sa stratégie face aux changements climatiques en investissant davantage dans l’adaptation aux changements climatiques et un peu moins dans la réduction des gaz à effet de serre.

Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de Patrick Lagacé du 14 octobre.

Radio-Canada rapporte aussi que le ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, utilisera l’ancien Fonds vert, qui est devenu le Fonds d’électrification et des changements climatiques, pour financer de nouvelles mesures.

«On veut utiliser ce fonds-là pour aider les citoyens. Et ce qu’on dit, ce qu’on répète du côté du gouvernement, c’est qu’on ne peut pas être les seuls à faire des efforts du côté des gaz à effet de serre. Donc, il y aura pause pour certaines mesures environnementales.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés :

  • Incendie de forêt ce lundi sur le mont Écho à Sutton, en plein mois d’octobre;
  • Le casse-tête de certaines stations de ski en France en raison de l’absence de neige;
  • Donald Trump applique son plan de paix au Moyen-Orient : «Pour lui, l’affaire est réglée»;
  • Projet de loi 106 : exode des médecins de l’Outaouais vers l’Ontario;
  • Un professeur de l’UQAM a configuré un robot pour répondre à ses courriels;
  • Baisse importante du nombre d’étudiants étrangers dans les universités québécoises.

