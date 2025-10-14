Dans les dernières 24 heures

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Deux accidents de la route majeurs impliquant des piétons

le 14 octobre 2025 06:02

Alors que le mois d’octobre est le mois de sensibilisation à la circulation piétonnière au Québec, les drames sur la route qui les impliquent se poursuivent.

Une femme d’une quarantaine d’années a été happée mortellement lundi soir alors qu’elle se déplaçait à pied à proximité de la route 116, à Longueuil.

À Montréal, un homme de 21 ans reposait dans un état critique mardi matin après avoir été gravement blessé alors qu’il marchait sur De Lorimier. Il aurait tenté de traverser les voies à un endroit où il n’y avait pas de traverse piétonnière.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel revenir sur ces faits divers qui sont survenus au cours des dernières 24 heures, mardi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé:

  • On prend des nouvelles de la femme qui a été attaquée par des chiens à Saint-Léonard, la semaine dernière.

