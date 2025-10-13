 Aller au contenu
Hockey
Table ronde LNH

CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 octobre 2025 21:07

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville
Jérémie Rainville / Cogeco Média

En table ronde, Guillaume Lefrançois, Jean-François Chaumont et Jérémie Rainville analysent le début de saison et les trois premiers matchs du Canadien de Montréal, alors que le club a récolté 4 points sur 6 à l'étranger.

Que penser du nouveau contrat de Lane Hutson?

Qui sont les premiers de classe du début de la saison, selon eux?

Autres sujets abordés: 

  • La configuration des trios;
  • Les performances de Patrik Laine;
  • La nécessité d’ajouter de la robustesse.

«Ce club-là est exceptionnel. Puis, exceptionnellement, ils peuvent se planter n'importe quand. Ça veut dire qu'ils sont jeunes, ils sont dynamiques, il y a de la fougue: la rondelle roule. Le problème du club, c'est qu'ils sont jeunes. [...] des fois, ça roule partout. Donc, il va falloir trouver le moyen de se contenir à travers cette saison-là, ce qui ne sera pas nécessairement évident.»

Jérémie Rainville

