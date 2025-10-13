Table ronde LNH

En table ronde, Guillaume Lefrançois, Jean-François Chaumont et Jérémie Rainville analysent le début de saison et les trois premiers matchs du Canadien de Montréal, alors que le club a récolté 4 points sur 6 à l'étranger.

Que penser du nouveau contrat de Lane Hutson?

Qui sont les premiers de classe du début de la saison, selon eux?

